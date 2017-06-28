Дуров пообещал, что не даст властям "ни байта" частной информации

Сегодня Роскомнадзор внёс мессенджер Павла Дурова Telegram в реестр распространителей информации в Интернете.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его проект никогда не будет делиться частной информацией с правительствами какого бы то ни было государства. Так Дуров прокомментировал внесение мессенджера в реестр Роскомнадзора.

We've no issue with formalities, but not a single byte of private data will ever be shared with any government https://t.co/HZl5b4kWPt — Pavel Durov (@durov) 28 июня 2017 г.

— У нас нет проблем с формальностями, но ни один байт частных данных никогда не будет передан ни одному правительству, — написал Дуров в своём микроблоге в "Твиттере".

Сегодня Роскомнадзор внёс мессенджер Павла Дурова Telegram в реестр распространителей информации в Интернете, после того как Дуров предоставил всю необходимую для этого информацию.