Дуров пообещал, что не даст властям "ни байта" частной информации

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Дуров пообещал, что не даст властям "ни байта" частной информации

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Павел Дуров. Фото: ©Flickr\TechCrunch

Сегодня Роскомнадзор внёс мессенджер Павла Дурова Telegram в реестр распространителей информации в Интернете.

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его проект никогда не будет делиться частной информацией с правительствами какого бы то ни было государства. Так Дуров прокомментировал внесение мессенджера в реестр Роскомнадзора.

У нас нет проблем с формальностями, но ни один байт частных данных никогда не будет передан ни одному правительству, — написал Дуров в своём микроблоге в "Твиттере".

Сегодня Роскомнадзор внёс мессенджер Павла Дурова Telegram в реестр распространителей информации в Интернете, после того как Дуров предоставил всю необходимую для этого информацию.

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