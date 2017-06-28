Никки Хейли назвала Ким Чен Ына лидером-параноиком

Постпред США в ООН снова подчеркнула, что власти Северной Кореи работают над ядерной программой.

Постпред Соединённых Штатов в ООН Никки Хейли охарактеризовала северокорейского лидера Ким Чен Ына как параноика, который держит свой народ в неведении.

Такое заявление Хейли сделала на слушаниях в Комитете по международным делам палаты представителей Конгресса США. В частности, говоря об усилении влияния США на развитие ядерной программы Северной Кореи, постпред подчеркнула, что чем "больше давления будет оказано на КНДР, тем лучше".

— Он (Ким Чен Ын. — Прим. Лайфа) держит свой народ в неведении, заставляя их слушать только то, что хочет он. И нам надо помнить, что он работает над ядерной программой, — сказала Хейли.

— Речь идёт о лидере-параноике, который думает, что мы пытаемся убить его или сменить режим, — констатировала она.