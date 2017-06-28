Захарченко: На получение паспортов ДНР принято 97 тыс. заявок

Он отметил, что с марта 2016 года около 87 тыс. человек уже получили республиканские паспорта.

Сегодня в ходе прямой линии с жителями Донбасса Александр Захарченко в том числе рассказал о ситуации с выдачей документов.

— По состоянию на 22 июня было принято 97 тысяч заявок, порядка 87 тысяч уже выполнено, — пояснил глава ДНР в эфире одного из местных телеканалов.

Напомним, выдачу собственных паспортов в республике начали с 16 марта прошлого года. В феврале этого года президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов, выданных в Донбассе.

Ранее Александр Захарченко говорил, что порядка 1,2 млн жителей ДНР хотели бы получить новые паспорта.