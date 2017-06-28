Захарченко заявил о планах поставлять уголь в Европу и Турцию

По его словам, уже заключены соответствующие контракты и продажа топлива вскоре начнётся.

Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что из-за торговой блокады со стороны Украины ДНР намерена наладить поставки угля в Турцию и некоторые страны Европы.

— В июле месяце запускается ДМЗ (Донецкий металлургический завод. — Прим. ред.), запускается вторая печь на Енакиевском металлургическом заводе, и планово к августу месяцу проблему по продаже коксующихся углей мы закроем, — заявил Захарченко во время прямой линии с жителями Донбасса.

— Мы сейчас нашли новые контракты и подписали контракты со многими странами Европы, не только с Европой, а и с Турцией, поэтому продажи угля других марок тоже пойдут, — добавил глава ДНР.

Напомним, зимой этого года украинские радикалы заблокировали передвижение товаров между ДНР и Украиной. В ответ на это власти республики ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.