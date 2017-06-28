"Через три дня после победы". Глава ДНР рассказал об отмене комендантского часа

В Донбассе комендантский час действует с 2014 года, он был введён с началом боевых действий.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что комендантский час будет отменён только после завершения боевых действий.

Комендантский час в республике был введён в 2014 году с началом боевых действий в Донбассе. Время его действия — с 23:00 до 5:00.

— Комендантский час — это безопасность вас, ваших детей, нашей страны. Относитесь с пониманием, — призвал Захарченко в ходе прямой линии с жителями Донбасса в эфире одного из местных телеканалов.

Глава ДНР пообещал, что, "как только будет победа, через три дня после победы" комендантский час будет отменён.