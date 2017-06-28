Беременная американка застрелила своего парня из винтовки, снимая блог

19-летняя жительница Миннесоты вела свой канал на Youtube и очень мечтала иметь как можно больше подписчиков.

Кажется, в Миннесоте появился новый претендент на премию Дарвина. 19-летняя беременная американка Мона Лиза Перес застрелила своего бойфренда, 22-летнего Педро Луиса, из винтовки калибра 12,7 мм во время съёмок ролика для Youtube, сообщает NY Daily News.

Пара пыталась снять видео, в котором парень держит книгу и останавливает ей выпущенную в него пулю. Вместо этого снаряд прошёл книгу насквозь и попал Руису прямо в грудь. Как пишет издание, всё это произошло на глазах трёхлетней дочери пары.

Тётя девушки рассказала, что Мона Лиза вела свой канал на Youtube и очень мечтала иметь как можно больше подписчиков.

Теперь Мона Лиза получила обвинение в непредумышленном убийстве и в ближайшее время предстанет перед судом.