РФ предупредила США, что будет "соразмерно" реагировать на угрозы в адрес Сирии

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РФ предупредила США, что будет "соразмерно" реагировать на угрозы в адрес Сирии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото:© РИА Новости/Виталий Белоусов

Ранее появилась информация, что корабли и самолёты Соединённых Штатов заняли атакующие позиции в районе военной базы Шайрат.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет соразмерно отвечать на действия США в Сирии.

— Я очень рассчитываю, что на этот раз США всё-таки будут руководствоваться необходимостью действительно защищать режим нераспространения химического оружия, а не спекулировать на мнимых разведданных, которые являются секретными и которые никому нельзя показать, для того чтобы провоцировать или создавать предлоги для очередных ударов по силам правительственной сирийской армии, которые борются с террористами, — пояснил министр.

Напомним, ранее в Вашингтоне заявили о готовности в любой момент атаковать Шайрат, если военные попытаются устроить химическую атаку. При этом Дамаск ответил, что никогда не совершал таких диверсий и не планирует.

Прошлой весной из-за распространения ядовитых веществ в провинции Идлиб погибли десятки человек. США обвинили в этом правительственную армию, но так и не предоставили серьёзных доказательств. В результате в начале апреля Соединённые Штаты выпустили по Шайрату более 50 крылатых ракет. В ходе обстрела также погибли люди и были разрушены объекты инфраструктуры.

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