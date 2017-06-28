Бывший глава Приднестровья втайне покинул страну

Это случилось до того, как на одном из своих заседаний депутатам парламента предстояло рассмотреть вопрос о неприкосновенности Евгения Шевчука.

Экс-президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук тайно уплыл в Молдову. Об этом в своём "фейсбуке" сообщил спикер Верховного совета ПМР Александр Щерба.

— Ночью он переправился на плавсредстве через Днестр и был уже в Молдове, — гласит текст записи парламентария.

Бывшему главе Приднестровья предстояло присутствовать на сессии Верховного совета, на котором должно было быть рассмотрено представление прокурора о согласии парламента лишить Шевчука неприкосновенности, напомнил Щерба.

Все необходимые документы, по его словам, Шевчуку были вручены накануне.

По информации местных СМИ, парламент республики всё равно лишил бывшего президента республики неприкосновенности. Против Шевчука возбуждено уголовное дело о хищении госсредств в особо крупных размерах.