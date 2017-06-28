Израиль нанёс ракетный удар по артиллерийским позициям Сирии

Израиль нанёс удар по артиллерии правительственных войск Сирии в ответ на снаряд, прилетевший с сирийской стороны и убивший военного на Голанских высотах.

الجيش الإسرائيلي يقول إنه قتل مسلحا فلسطينيا في الضفة الغربية#سكاي_أخبار — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) 28 июня 2017 г.

Чуть ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что на любую агрессию ответ будет дан моментально, и предупредил глав ближневосточных государств, чтобы те окончательно отказались от идеи "вернуть Голанские высоты".

— Мы будем защищать Голаны. Мы останемся на Голанах, и они всегда будут находиться под суверенитетом Израиля, — подчеркнул Нетаньяху.