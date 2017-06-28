Израиль нанёс ракетный удар по артиллерийским позициям Сирии

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Израиль нанёс ракетный удар по артиллерийским позициям Сирии

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Вид на Голанские высоты. Фото: © REUTERS/Alaa Al-Faqir

Израиль нанёс удар по артиллерии правительственных войск Сирии в ответ на снаряд, прилетевший с сирийской стороны и убивший военного на Голанских высотах.

Чуть ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что на любую агрессию ответ будет дан моментально, и предупредил глав ближневосточных государств, чтобы те окончательно отказались от идеи "вернуть Голанские высоты".

— Мы будем защищать Голаны. Мы останемся на Голанах, и они всегда будут находиться под суверенитетом Израиля, — подчеркнул Нетаньяху.

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