ООН: Для доступа к оружию террористы используют новейшие технологии

Совет безопасности ООН рассмотрел практические меры по предотвращению попадания оружия в руки боевиков.

Глава управления ООН по вопросам разоружения Изуми Накамитсу призвала упрочить международное сотрудничество для предотвращения доступа террористов к оружию массового уничтожения. По её словам, такие технологические новшества, как беспилотные летательные аппараты, трёхмерные принтеры и "тёмный Интернет", упрощают доступ террористов к оружию массового поражения.

— Возможность того, что негосударственные субъекты, включая террористов, приобретают оружие массового уничтожения, по-прежнему представляет собой серьёзную угрозу глобальной безопасности. Международное сообщество должно активизировать свои усилия для избежания катастрофического сценария, которому способствует терроризм, — сообщила Накамитсу.

Старший сотрудник Управления по стратегии и политике Организации по запрету химического оружия Джозеф Баллард подтвердил обеспокоенность Изуми Накамитсу о двойном использовании новейших технологий и материалов. По его словам, необходимо сделать всё, чтобы токсичные химические вещества не попадали в чужие руки.

— То, что негосударственные субъекты активно используют запрещённое химоружие, уже не угроза, а пугающая реальность, — прокомментировал Баллард.