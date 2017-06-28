Кадыров: Телеграм не заблокируют. Не благодарите

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Кадыров: Телеграм не заблокируют. Не благодарите

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Рамзан Кадыров. Фото: © РИА Новости/Саид Царнаев

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале пошутил, что популярный мессенджер Telegram не будет заблокирован.

— Телеграм не заблокируют. Не благодарите, — написал Кадыров.

Отметим, что телеграм-канал глава Чечни завёл не так давно — в конце мая этого года. В нём он пообещал делиться "своими мыслями, наблюдениями и житейским опытом в более неформальном виде". На момент написания этого материала у телеграм-канала Кадырова чуть более 11 тысяч подписчиков.

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