Пилот, напавший на здания суда и МВД в Венесуэле, оказался актёром боевиков

Оскар Перес снимался в боевике "Приостановленная смерть", в котором ему тоже довелось пострелять с вертолёта.

Пилот вертолёта, атаковавшего здания МВД и Верховного суда в столице Венесуэлы Каракасе, оказался профессиональным актёром. Как сообщает Reuters, Оскар Перес снимался в венесуэльском боевике "Приостановленная смерть" (Muerte suspendida).

Перес также занимался активным продюсированием этого фильма. Известно, что в этом боевике он занимался стрельбой с вертолёта и плавал с аквалангом.

Лайф напоминает, что вертолёт, с которого была совершена атака, был угнан с военной базы Ла-Карлота, его похитили сотрудники венесуэльских спецслужб. Оскар Перес выступил в качестве организатора нападения, его подозревают в связях с ЦРУ и американским посольством.

Как сообщает местное издание Noticias 24, власти Венесуэлы запросили помощь Интерпола в розыске Переса.

— Мы уже выдали ордер на задержание этого человека и попросили распространить Интерпол так называемый "красный циркуляр", — гласит текст официального заявления главы МВД Венесуэлы Нестора Ревероля.