СМИ сообщили о наезде автомобиля на пешеходов у лондонского вокзала Кингс-Кросс

Британский таблоид Daily Star сообщил о том, что в районе лондонского вокзала Кингс-Кросс автомобиль на сумасшедшей скорости вылетел на тротуар и, сбив пешеходов, врезался в стену кафе.

BREAKING: Car mounts pavement and ploughs into crowd at London's King's Cross

https://t.co/7ovcSjdrB4 pic.twitter.com/7opjKoyrrv — Daily Star (@Daily_Star) 28 июня 2017 г.

По имеющейся на эту минуту информации, по крайней мере один человек пострадал и уже доставлен в больницу. На место аварии уже прибыла полиция. Отмечается, что инцидент не рассматривается как террористическая атака.