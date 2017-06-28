СМИ сообщили о наезде автомобиля на пешеходов у лондонского вокзала Кингс-Кросс

Читайте также

СМИ сообщили о наезде автомобиля на пешеходов у лондонского вокзала Кингс-Кросс

7

Место аварии у вокзала Кингс-Кросс. Фото: Twitter.com

Британский таблоид Daily Star сообщил о том, что в районе лондонского вокзала Кингс-Кросс автомобиль на сумасшедшей скорости вылетел на тротуар и, сбив пешеходов, врезался в стену кафе.

По имеющейся на эту минуту информации, по крайней мере один человек пострадал и уже доставлен в больницу. На место аварии уже прибыла полиция. Отмечается, что инцидент не рассматривается как террористическая атака.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!