Дональда Трампа увековечат во флоридском Диснейленде

Фигура президента США будет выступать с речью на одном из аттракционов парка развлечений в штате Флорида.

Компания Walt Disney установит говорящую статую президента США Дональда Трампа в крупнейшем парке развлечений в штате Флорида, об этом сообщается на официальном сайте парка.

— Несмотря на некоторые сообщения в СМИ, президент Трамп в Зале президентов будет выступать с речью, как и любой другой президент с 1993 года. Мы тесно сотрудничаем с нынешним Белым домом, точно так же, как и с предыдущими администрациями. С президентом запланирована сессия звукозаписи, — говорится в сообщении.

В начале года в Сети появилась петиция, призывавшая организаторов парка не наделять фигуру американского президента способностью говорить.