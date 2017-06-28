Басурин: При обстреле со стороны ВСУ в ДНР погиб мирный житель

По словам представителя Министерства обороны ДНР, украинские силовики выпустили по населённому пункту 20 мин.

Житель посёлка Старомихайловка погиб при миномётном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

— Обстрел вёлся из миномётов калибром 120 мм и БМП с направления населённого пункта Красногоровка. Всего было выпущено 20 мин, — рассказал Басурин.

Министерство обороны ДНР связывает этот обстрел с той же провокацией, которая ранее была спланирована заместителем начальника полиции Донецкой области и реализована бойцами "Правого сектора"*.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.