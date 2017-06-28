Басурин: При обстреле со стороны ВСУ в ДНР погиб мирный житель

Житель посёлка Старомихайловка погиб при миномётном обстреле со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом сообщил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин.
— Обстрел вёлся из миномётов калибром 120 мм и БМП с направления населённого пункта Красногоровка. Всего было выпущено 20 мин, — рассказал Басурин.
Министерство обороны ДНР связывает этот обстрел с той же провокацией, которая ранее была спланирована заместителем начальника полиции Донецкой области и реализована бойцами "Правого сектора"*.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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