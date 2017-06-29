Михаил Саакашвили заявил о закрытии своей передачи "Другая Украина"

Политик уверен, несмотря на то, что программу пришлось закрыть, он найдет способ вернуться на телеэфир.

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook анонсировал последний выпуск ток-шоу "Другая Украина". По словам политика, владельцев студии заставили разорвать с ним контракт.

— Последняя передача, так как владельцев студии заставили разорвать с нами контракт — Рейдерский захват земли депутатом Народного фронта в Кропивницком с использованием титушек и Нацгвардии, с помощью Авакова и Петренко. Как Порошенко лично торговал с сепаратистской территорией и наш 70-дневный план по спасению Украины. Пусть неприятели не надеются, я все же найду способ вернуться в эфир, — прокомментировал Саакашвили.

Ранее Михаил Саакашвили выразил мнение о резком изменении отношения со стороны властей к его передаче и к нему лично. По его словам, негативное отношение к "Другой Украине" появилось после того, как в прямом эфире женщина-снайпер исполнила песню "Шоколадна дупа".