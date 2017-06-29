AP: Кремль убеждён в желании США сменить режим в России

Попытка Вашингтона навязать "единый набор глобальных ценностей" может стать лицензией на вмешательство во внутренние дела РФ.

Кремлёвские лидеры убеждены в стремлении Соединённых Штатов подготовить почву для смены режима в России. Об этом говорится в специальном докладе, подготовленном Разведывательным управлением Министерства обороны США, выдержки из которого приводит агентство Associated Press.

— Россия всё больше опасается США. Кремль убеждён, что Соединённые Штаты закладывают основу для смены режима в России, и это чувство ещё больше укрепилось после событий на Украине, — говорится в документе.

В докладе также отмечается, что стремление Вашингтона "навязать единый набор глобальных ценностей", по мнению Кремля, угрожает основам власти, поскольку "выдаёт лицензию на вмешательство во внутренние дела России". Всё это, по мнению авторов исследования, подпитывает растущую напряжённость и военную конкуренцию между бывшими противниками в холодной войне.

Вместе с этим 116-страничный документ, подготовленный Пентагоном, содержит и достаточно глубокую оценку всех аспектов нынешней военной мощи России, методично и успешно восстанавливающей ослабленные после развала Союза армию, флот и воздушные силы.

— Российские вооружённые силы находятся на подъёме. Это уже не те советские силы, которые противостояли Западу в период холодной войны и зависели от крупных подразделений с тяжёлой техникой. Нынешняя армия РФ — более компактная, более мобильная, сбалансированная сила, способная вести весь спектр современных военных действий, — подчёркивается в докладе.

В Пентагоне уверены, что Россия "намерена использовать вооружённые силы для обеспечения стабильности на своих условиях".