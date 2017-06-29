В США введены расширенные меры безопасности на иностранных авиарейсах

Власти при этом подчёркивают, что обнародованные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности.

Американские власти обнародовали новые, "расширенные", меры безопасности, которые касаются авиарейсов на иностранных пассажирских самолётах, прибывающих в США из-за рубежа.

Как заявил министр национальной безопасности США Джон Келли, эти шаги не станут последними в вопросе ужесточения системы безопасности. При этом он выразил надежду, что авиакомпании будут соответствовать новым требованиям.

— Бездействие — это не вариант, — подчеркнул министр.

Новые меры, направленные на проверку пассажиров и их персональных гаджетов на наличие взрывчатки, имеют отношение к двум тысячам авиарейсов. В США они прибывают из 280 аэропортов в 105 странах, сообщает Reuters.

Как отмечается, в аэропортах теперь должна проводиться более тщательная проверка пассажиров на наличие взрывчатых веществ. На наличие бомб предстоит основательно проверять электронику. Список приборов, которые будут усиленно проверяться, тоже расширен.

На внедрение мер по проверке на наличие взрывных устройств авиакомпании получат 21 день. Для осуществления других мероприятий по обеспечению безопасности, включая расширенную проверку пассажиров, им отпущено 120 дней.

— Если мы не поднимем наши стандарты безопасности, то террористы найдут в коммерческой авиации слабое звено, чтобы его использовать, — отметил Келли.

Напомним, в марте США ввели ограничения на ноутбуки на рейсах из десяти аэропортов в восьми странах, включая Египет, Саудовскую Аравию, Кувейт, Катар и Турцию. Эти меры были заявлены на фоне опасений того, что взрывное устройство может быть скрыто в электронных устройствах, которые пассажиры берут с собой на борт.