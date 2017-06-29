Житель Томска оставил своего 11-месячного сына на жаре в закрытом автомобиле

В Следственном управлении СКР по Томской области расследуется уголовное дело по факту оставления ребёнка в опасности.

В Томске в разгар дня молодой отец закрыл своего 11-месячного сына в салоне автомобиля. Кричащего на переднем сиденье ребёнка обнаружили и спасли случайные прохожие. Историей заинтересовались правоохранительные органы и возбудили уголовное дело, сообщает управление Следственного комитета России по Томской области.

Чтобы спасти малыша и привлечь внимание отца сработавшей сигнализацией, прохожие долгое время стучали по кузову и колёсам иномарки. Система оповещения сработала, когда один из неравнодушных к судьбе мальчика выбил заднее стекло монтировкой. По словам очевидцев, в салоне "лексуса" даже не было специального кресла для перевозки детей.

Спасённого младенца отнесли в ближайшую аптеку, где напоили водой. Очевидцы утверждают, что, когда появился разъярённый отец ребёнка, единственное, что интересовало 34-летнего мужчину — испорченный автомобиль. Мужчина забрал сына и, небрежно кинув младенца на переднее сиденье, уехал. Шокированные очевидцы написали заявление в полицию.

Ранее Лайф писал об аналогичном случае в США. Жительница Техаса заперла своих малолетних детей в салоне автомобиля в 40-градусную жару. К сожалению, сочувствующих прохожих рядом не оказалось: двое детей погибли от воздействия экстремальной температуры.