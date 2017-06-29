В джунглях Венесуэлы нашёлся вертолёт, с которого атаковали здания МВД и суда

В Венесуэле обнаружен вертолёт, при помощи которого заговорщики атаковали здания МВД и Верховного суда в Каракасе.
A pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestra FANB ha localizado el helicóptero que fue utilizado por el terrorista Oscar Pérez. pic.twitter.com/G8VdSfQiBU— Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 28 июня 2017 г.
— Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши вооружённые силы нашли вертолёт, которым воспользовался террорист Оскар Перес, — написал вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами в своём "твиттере".
Vice Pdte @TareckPSUV El helicóptero fue localizado en la zona norte costera del Edo #Vargas #Osma ¡Continúan búsqueda del terrorista! #GNB pic.twitter.com/U0vQYYsAfz— A. Benavides Torres (@ABenavidesT) 28 июня 2017 г.
Машину удалось найти в джунглях в прибрежной зоне штата Варгас. Между тем сам Перес по-прежнему скрывается. Полиция продолжает его поиски.
Лайф ранее сообщал, что вертолёт был использован для атаки зданий Верховного суда и МВД Венесуэлы. С винтокрылой машины было произведено 15 выстрелов и сброшено четыре гранаты.
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