В джунглях Венесуэлы нашёлся вертолёт, с которого атаковали здания МВД и суда

В Венесуэле обнаружен вертолёт, при помощи которого заговорщики атаковали здания МВД и Верховного суда в Каракасе.

A pesar de las condiciones climáticas adversas, nuestra FANB ha localizado el helicóptero que fue utilizado por el terrorista Oscar Pérez. pic.twitter.com/G8VdSfQiBU — Tareck El Aissami (@TareckPSUV) 28 июня 2017 г.

— Несмотря на неблагоприятные погодные условия, наши вооружённые силы нашли вертолёт, которым воспользовался террорист Оскар Перес, — написал вице-президент Венесуэлы Тарек эль-Айссами в своём "твиттере".

Машину удалось найти в джунглях в прибрежной зоне штата Варгас. Между тем сам Перес по-прежнему скрывается. Полиция продолжает его поиски.

Лайф ранее сообщал, что вертолёт был использован для атаки зданий Верховного суда и МВД Венесуэлы. С винтокрылой машины было произведено 15 выстрелов и сброшено четыре гранаты.