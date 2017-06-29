Министра торговли США подняли на смех на конференции ХДС в Берлине

Выступление Уилбура Росса с критикой экономических отношений США и Германии вышло за рамки отведённого времени.

Видеотрансляция с обращением министра торговли США Уилбура Росса была прервана во время бизнес-конференции Христианско-демократического союза в Берлине.

Участники бизнес-конференции засмеялись и захлопали, когда организаторы отключили Росса спустя 20 минут его выступления за нарушение временного регламента. Комментарии министра торговли включали в себя новую критику торгового баланса Германии с США.

— Это был министр торговли США, который обещал нам 10-минутное выступление. Как вы видите, он говорил немного медленно, поэтому это заняло у него больше времени. Теперь мы с радостью послушаем выступление канцлера, — обратился к собравшимся глава экономического союза Германии Вернер М. Балсен.

Позже в своём выступлении Ангела Меркель отвергла критические выпады Росса в сторону Германии и выразила мнение, что дискуссии на предстоящем саммите G20 будут весьма спорными.