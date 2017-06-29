CNN: Советники Трампа пытаются внушить ему мысль о "российской угрозе"

Как утверждается, чиновники Белого дома пользуются тем, что президент уделяет этому вопросу "своё время и внимание".

Советники Дональда Трампа стремятся убедить его в "российской угрозе". Об этом со ссылкой на источники в Администрации президента США сообщает CNN.

В частности, неназванный представитель разведсообщества сообщил телеканалу, что ежедневно Трампа продолжают "информировать о вмешательстве России в выборы, так как новая информация выходит в свет".

При этом отмечается, что администрация нынешнего президента "не предприняла публичных мер для того, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы 2016 года". Но при этом несколько высокопоставленных чиновников Белого дома заявили, что "есть несколько признаков того, что президент уделяет этому вопросу своё время и внимание".

Напомним, сейчас в Конгрессе США проходят независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в американские выборы, победителем в которых стал Трамп. При этом пресса США регулярно публикует, как правило, со ссылкой на неназванные "достоверные источники" о контактах представителей штаба Трампа с чиновниками и бизнесменами из РФ.