Пушков заявил, что Асад не даст США предлог для нанесения удара по Сирии

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Пушков заявил, что Асад не даст США предлог для нанесения удара по Сирии

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Алексей Пушков. Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил о том, что только провокация даст Соединённым Штатам предлог для нанесения очередного удара по Сирии.

— США привели в готовность силы ВМФ и ВВС и ждут лишь предлога для удара по Сирии. Асад им предлога не даст. Идеальное время для провокации, — написал Пушков.

Напомним, США разместили боевую технику неподалёку от сирийской военной базы Шайрат и предупредили, что начнут обстрел в случае применения Дамаском химического оружия.

В начале апреля этого года американцы уже наносили удар по этой авиабазе, обвинив правительство Сирии в использовании химического оружия против мирных жителей города Хан-Шейхун. При этом ряд экспертов уверен, что США разбомбили сирийский аэродром под надуманным предлогом.

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