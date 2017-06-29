Главный тренер сборной РФ по конькобежному спорту попал в ДТП в Голландии

Константин Полтавец ехал по улице на велосипеде, когда его сбил автомобиль. У специалиста диагностирован перелом ключицы.

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец получил перелом ключицы после того, как его сбил автомобиль.

Как сообщает пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР), происшествие произошло в Нидерландах, когда Полтавец ехал по улице на велосипеде.

Тренер сборной России был прооперирован. Он сможет присутствовать уже на следующем сборе команды.