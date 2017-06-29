Главный тренер сборной РФ по конькобежному спорту попал в ДТП в Голландии

Читайте также

Главный тренер сборной РФ по конькобежному спорту попал в ДТП в Голландии

23
Константин Полтавец. Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников
Константин Полтавец ехал по улице на велосипеде, когда его сбил автомобиль. У специалиста диагностирован перелом ключицы.

Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец получил перелом ключицы после того, как его сбил автомобиль.

Как сообщает пресс-службе Союза конькобежцев России (СКР), происшествие произошло в Нидерландах, когда Полтавец ехал по улице на велосипеде.

Тренер сборной России был прооперирован. Он сможет присутствовать уже на следующем сборе команды.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!