Sports Illustrated затроллил Трампа из-за фальшивой обложки журнала Time

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Sports Illustrated затроллил Трампа из-за фальшивой обложки журнала Time

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Дональд Трамп. Фото: © REUTERS/Kevin Lamarque

Интернет-пользователи разместили под этой записью в "Твиттере" уже несколько десятков вариантов новых обложек с Трампом.

Спортивный журнал Sport Illustrated поучаствовал в троллинге действующего главы Белого дома, после того как стало известно, что на стенах по меньшей мере в четырёх принадлежащих ему гольф-клубах висит фейковая обложка еженедельника Time с фотографией самого Трампа.

На своей официальной странице в "Твиттере" редакция журнала опубликовала шаблон обложки с белым фоном и предложила читателям поместить на неё свой снимок.

— Мы никому не скажем, что это подделка, — клятвенно пообещали сотрудники журнала.

Интернет-пользователи, разумеется, ухватились за шанс поупражняться в остроумии и владении графическими редакторами — в комментариях под этой записью появилось уже несколько десятков вариантов обложки с Трампом.

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