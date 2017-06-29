В Венесуэле внедорожник таранил толпу людей, есть пострадавшие

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В Венесуэле внедорожник таранил толпу людей, есть пострадавшие

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В городе Баркисимето, что в венесуэльском штате Лара, при наезде внедорожника на баррикады участников протестов были ранены четыре человека.

Кадры с места ЧП размещены в социальных сетях. Отмечается, что среди пострадавших — 80-летняя женщина.

<p>Фото: 24Venezuela</p>

После недолгой погони манифестанты смогли догнать машину. Сначала водителя хотели линчевать, но после ограничились только тем, что сожгли его автомобиль.

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