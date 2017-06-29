В Венесуэле внедорожник таранил толпу людей, есть пострадавшие

В городе Баркисимето, что в венесуэльском штате Лара, при наезде внедорожника на баррикады участников протестов были ранены четыре человека.

Conductor arrolló a manifestantes del Trancazo en Barquisimeto (Fotos) https://t.co/XaYkWrJzTv pic.twitter.com/hut5glaNFL — Noticias Venezuela (@NoticiasVenezue) 28 июня 2017 г.

Кадры с места ЧП размещены в социальных сетях. Отмечается, что среди пострадавших — 80-летняя женщина.

После недолгой погони манифестанты смогли догнать машину. Сначала водителя хотели линчевать, но после ограничились только тем, что сожгли его автомобиль.