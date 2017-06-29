Автопортрет Энди Уорхола продан на аукционе за 7,7 миллиона долларов

Один из первых автопортретов американского художника Энди Уорхола ушёл с молотка лондонского аукциона Sotheby's за 6 миллионов фунтов стерлингов (7,7 миллиона долларов США).
One of the evening's star lots, this early #AndyWarhol self-portrait brings a steady £6,008,750 @Sothebys pic.twitter.com/2EEpuqpLoP— Art Observed (@ArtObserved) 28 июня 2017 г.
— Это произведение огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам, — сообщил ведущий специалист Sotheby’s в сфере современного искусства Джеймс Севьер.
Самым дорогим лотом аукциона стала безымянная картина американского граффити-художника Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Она ушла с молотка за 6,5 миллиона фунтов (8,3 миллиона долларов США).
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