Автопортрет Энди Уорхола продан на аукционе за 7,7 миллиона долларов

Картина Уорхола стала одним из главных лотов торгов произведениями современного искусства.

Один из первых автопортретов американского художника Энди Уорхола ушёл с молотка лондонского аукциона Sotheby's за 6 миллионов фунтов стерлингов (7,7 миллиона долларов США).

— Это произведение огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам, — сообщил ведущий специалист Sotheby’s в сфере современного искусства Джеймс Севьер.

Самым дорогим лотом аукциона стала безымянная картина американского граффити-художника Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Она ушла с молотка за 6,5 миллиона фунтов (8,3 миллиона долларов США).