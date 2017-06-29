Автопортрет Энди Уорхола продан на аукционе за 7,7 миллиона долларов

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Автопортрет Энди Уорхола продан на аукционе за 7,7 миллиона долларов

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Фото: twitter.com/maisonmadame

Картина Уорхола стала одним из главных лотов торгов произведениями современного искусства.

Один из первых автопортретов американского художника Энди Уорхола ушёл с молотка лондонского аукциона Sotheby's за 6 миллионов фунтов стерлингов (7,7 миллиона долларов США).

— Это произведение огромной художественной и исторической важности, которое знаменует переломный момент, когда Уорхол присоединился к величайшим автопортретистам, — сообщил ведущий специалист Sotheby’s в сфере современного искусства Джеймс Севьер.

Самым дорогим лотом аукциона стала безымянная картина американского граффити-художника Жан-Мишеля Баския, написанная в 1983 году. Она ушла с молотка за 6,5 миллиона фунтов (8,3 миллиона долларов США).

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