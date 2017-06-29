R2-D2 из "Звёздных войн" ушёл с молотка за $2,75 миллиона

2,75 миллионов долларов заплатил неизвестный покупатель за робота R2-D2 из киносаги "Звёздные войны". Как сообщает агентство Associated Press, 43-дюймовый корпус дроида был собран из частей, которые использовались в съёмках оригинальной трилогии.

R2-D2 стал самым дорогими лотом состоявшихся в калифорнийском городе Калабасас торгов, организованных аукционным домом Profiles in History. Новых владельцев обрели также световой меч Люка Скайуокера, обошедшийся покупателю в 325 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, проданный за 96 тысяч долларов.

Киносагу "Звёздные войны" в 70-х годах прошлого века придумал американский режиссёр Джордж Лукас. Первый фильм вышел на экраны в 1977 году. Затем он снял ещё пять частей франшизы, а в 2012 году кинокомпанию Lucasfilm и права на "Звёздные войны" приобрела компания Walt Disney.