R2-D2 из "Звёздных войн" ушёл с молотка за $2,75 миллиона

2,75 миллионов долларов заплатил неизвестный покупатель за робота R2-D2 из киносаги "Звёздные войны". Как сообщает агентство Associated Press, 43-дюймовый корпус дроида был собран из частей, которые использовались в съёмках оригинальной трилогии.
#R2D2 from #StarWars Sold for $2,750,000— Profiles In History (@pihauctions) 28 июня 2017 г.
R2-D2 стал самым дорогими лотом состоявшихся в калифорнийском городе Калабасас торгов, организованных аукционным домом Profiles in History. Новых владельцев обрели также световой меч Люка Скайуокера, обошедшийся покупателю в 325 тысяч долларов, и шлем Дарта Вейдера, проданный за 96 тысяч долларов.
#Luke #Skywalkers #Lightsaber sold for $325,000! pic.twitter.com/vu7rHJUBdz— Profiles In History (@pihauctions) 28 июня 2017 г.
Киносагу "Звёздные войны" в 70-х годах прошлого века придумал американский режиссёр Джордж Лукас. Первый фильм вышел на экраны в 1977 году. Затем он снял ещё пять частей франшизы, а в 2012 году кинокомпанию Lucasfilm и права на "Звёздные войны" приобрела компания Walt Disney.
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