СМИ узнали, когда Трамп объявит о поставке угля на Украину

Источники агентства Bloomberg утверждают, что заявление о старте экспорта прозвучит в ближайшие сутки.

В течение ближайших суток президент США Дональд Трамп объявит о старте экспорта угля на Украину, сообщает агентство Bloomberg.

Источники издания утверждают, что объявление об этом хозяин Белого дома сделает 29 июня.

Они также сообщили, что Трамп в своём заявлении сообщит о пересмотре некоторых норм в энергетической сфере США. Он также акцентирует внимание на вопросе создания новых рабочих мест.

Лайф приводил заявление президента Украины Петра Порошенко, в котором он сообщал о желании своей страны получать уголь и газ из США. По его словам, на встрече с Трампом в Вашингтоне 20 июня была затронута тема сотрудничества между государствами в энергетической сфере.