Казначея Ватикана обвинили в растлении малолетних

Материалы дела переданы в суд Мельбурна, а перед правосудием обвиняемый в педофилии священник предстанет 18 июля.

Австралийские власти предъявили обвинения кардиналу и казначею Ватикана Джорджу Пеллу обвинения в многочисленных случаях растления малолетних.

BREAKING: Vatican Treasurer Cardinal George Pell charged with child sexual assault offences - Australian police — Reuters World (@ReutersWorld) 29 июня 2017 г.

Полиция вручила обвинения официальным представителям Пелла в Мельбурне, а также передала их в суд Мельбурна. Ожидается, что перед правосудием кардинал предстанет 18 июля.

Пелл отрицает все предъявляемые ему обвинения, но заявляет, что готов сотрудничать со следствием в полном объёме. Первые показания по делу о сексуальном скандале он дал ещё в прошлом году. При этом сам кардинал отказался приехать из Рима в Австралию, сославшись на плохое самочувствие.