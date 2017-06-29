Казначея Ватикана обвинили в растлении малолетних

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Казначея Ватикана обвинили в растлении малолетних

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Казначей Ватикана Джордж Пелл. Фото: © REUTERS/Alessandro Bianchi

Материалы дела переданы в суд Мельбурна, а перед правосудием обвиняемый в педофилии священник предстанет 18 июля.

Австралийские власти предъявили обвинения кардиналу и казначею Ватикана Джорджу Пеллу обвинения в многочисленных случаях растления малолетних.

Полиция вручила обвинения официальным представителям Пелла в Мельбурне, а также передала их в суд Мельбурна. Ожидается, что перед правосудием кардинал предстанет 18 июля.

Пелл отрицает все предъявляемые ему обвинения, но заявляет, что готов сотрудничать со следствием в полном объёме. Первые показания по делу о сексуальном скандале он дал ещё в прошлом году. При этом сам кардинал отказался приехать из Рима в Австралию, сославшись на плохое самочувствие.

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