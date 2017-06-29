У банков появились чёрные списки клиентов, которым откажут в обслуживании

В базе содержатся сведения о 200 тысячах россиян и компаний, которые могут столкнуться с трудностями в кредитных учреждениях.

Росфинмониторинг, ЦБ и банки начали обмениваться данными о сомнительных клиентах, которым в рамках "антиотмывочного" законодательства было отказано в обслуживании со стороны кредитных учреждений. Об этом пишут "Известия".

Клиенты, которые попали в эту базу, рискуют столкнуться с проблемами при открытии счетов и ведении финансовых операций. Список представляет собой лишь рекомендацию регулятора, однако есть мнения, что ужесточение контроля в отношении таких клиентов грозит отказом в обслуживании.

По информации газеты, 27 и 28 июня в банки поступили чёрные списки, в которых "вбито" 200 тысяч подозрительных клиентов. Один из собеседников издания сообщил, что в базе также содержатся сведения о 32 тысячах компаний.

Детальной информации о причинах включения в список нет, отчего трудно понять, какой клиент стал подозрительным из-за того, что просто не донёс документы, а кто реально занимался отмыванием.

Ещё один отраслевик отметил, что база содержит ФИО физлица, а в случае с юрлицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения.

Также поясняется, в каком виде клиентам блокируется обслуживание. Это могут быть отказ в заключении договора, расторжение по инициативе банка либо отказ в исполнении распоряжения.