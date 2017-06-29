После поражения от Чили Роналду не сыграет в матче за третье место на КК-2017

Португальская федерация футбола пошла навстречу игроку, у которого во время турнира родились близнецы.

Звезда португальской сборной Криштиану Роналду не примет участие в мачте за третье место на Кубке конфедераций. Об этом пишет испанская газета Marca.

Руководство Федерации футбола Португалии пошло навстречу форварду, у которого во время турнира родились близнецы, и освободило его от необходимости играть последнюю игру.

— Я, как всегда, отдавал тело и душу национальной команде, несмотря на рождение детей. К сожалению, мы не сумели достичь главной цели, но я уверен, что в будущем мы будем радовать болельщиков. Я очень рад наконец-то увидеться со своими детьми в первый раз, — написал сам Роналду на своей странице в "Фейсбуке".

Напомним, действующие чемпионы Европы португальцы в серии послематчевых пенальти уступили чилийцам дорогу в финал. Второй финалист турнира определится сегодня, 29 июня, в матче сборных Германии и Мексики.