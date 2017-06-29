Никки Хейли: Трамп спас жизни множества невинных сирийцев

Ответственность за гибель мирных сирийцев Соединённые Штаты готовы возложить не только на Дамаск, но также на Москву и Тегеран.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о том, что предупреждение, которое сделал Дональд Трамп Башару Асаду насчёт химической атаки, спасло жизни "множества невинных мужчин, женщин и детей".

Как сообщает издание Politico, Хейли пояснила, что Соединённые Штаты заметили в Сирии такую же активность, какая велась перед химической атакой в Хан-Шейхуне 4 апреля. Именно по этой причине Трамп решил предостеречь Асада от необдуманных шагов.

Any further attacks done to the people of Syria will be blamed on Assad, but also on Russia & Iran who support him killing his own people. — Nikki Haley (@nikkihaley) 27 июня 2017 г.

— Любые дальнейшие нападения на жителей Сирии будут возложены на Асада, а также на Россию и Иран, которые поддерживают его в убийствах невинных людей, — написала постпред США на своей странице в "Твиттере".

Напомним, Соединённые Штаты стянули свои военные корабли и самолёты к сирийскому аэродрому Шайрат, предупредив, что откроют огонь в случае, если Дамаск решится на повторное применение химического оружия.