Американец нарушил все 10 заповедей, снеся памятник через сутки после установки

По словам мужчины, который заявил о своей религиозности, памятник является примером влияния церкви на государство.

В США мужчина на своём автомобиле протаранил монумент Десяти заповедям, установленный накануне на территории Капитолия в штате Арканзас. От полученного удара двухметровый памятник разрушился. Происходящее вандал транслировал в прямом эфире соцсети Facebook. Об этом сообщает телеканал CNN.

32-летний Майкл Рид заявил, что является глубоко верующим. Свой поступок арестованный мужчина оправдал мнением, что государство и церковь не должны срастаться. Это не первый случай, когда его арестовывают за порчу общественного имущества — в 2014 году он попадался на вандализме.

Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби прокомментировал инцидент в своём "Твиттере", назвав Рида "идиотом, нарушившим все десять заповедей одновременно". Сенатор штата Арканзас Джейсон Раппер сообщил, что новый памятник уже заказан.

Some idiot in my home state broke all 10 commandments at the same time. He wasn't Moses and it wasn't Mt. Sinai. https://t.co/r8hXrJ32JZ — Gov. Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) 28 июня 2017 г.

Памятник Десяти заповедям воздвигли у здания законодательного собрания после двух лет споров о религиозной пропаганде. В 2005 году Верховный суд США постановил, что установка памятника Десяти заповедям на землях штатов не является нарушением Первой поправки к конституции, гарантирующей свободу совести и свободу вероисповедания.