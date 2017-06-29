Американец нарушил все 10 заповедей, снеся памятник через сутки после установки

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Американец нарушил все 10 заповедей, снеся памятник через сутки после установки

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Фото: CNN

По словам мужчины, который заявил о своей религиозности, памятник является примером влияния церкви на государство.

В США мужчина на своём автомобиле протаранил монумент Десяти заповедям, установленный накануне на территории Капитолия в штате Арканзас. От полученного удара двухметровый памятник разрушился. Происходящее вандал транслировал в прямом эфире соцсети Facebook. Об этом сообщает телеканал CNN.

32-летний Майкл Рид заявил, что является глубоко верующим. Свой поступок арестованный мужчина оправдал мнением, что государство и церковь не должны срастаться. Это не первый случай, когда его арестовывают за порчу общественного имущества — в 2014 году он попадался на вандализме.

Бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби прокомментировал инцидент в своём "Твиттере", назвав Рида "идиотом, нарушившим все десять заповедей одновременно". Сенатор штата Арканзас Джейсон Раппер сообщил, что новый памятник уже заказан.

Памятник Десяти заповедям воздвигли у здания законодательного собрания после двух лет споров о религиозной пропаганде. В 2005 году Верховный суд США постановил, что установка памятника Десяти заповедям на землях штатов не является нарушением Первой поправки к конституции, гарантирующей свободу совести и свободу вероисповедания.

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