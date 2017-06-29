В Малайзии потеряли голландское военное оборудование на миллионы долларов

Контейнер с высокотехнологичным радиолокационным оборудованием следовал из Австралии и задержался в местном порту из-за формальностей.

В одном из портов на юго-востоке Малайзии пропала партия высокотехнологичного радиолокационного военного оборудования. Об этом пишет издание Star.

Контейнер с грузом, стоимость которого достигает нескольких миллионов долларов, прибыл из Австралии и должен был последовать в Нидерланды. Местные таможенники задержали оборудование из-за отсутствия необходимых документов, а когда бумаги выправили, контейнер исчез.

У властей есть подозрение, что груз всё-таки отправился в страну назначения — по одной из версий, контейнер могли тайно перегрузить на другое судно и отправить в Нидерланды.

— Вряд ли находящееся там оборудование могло быть вывезено за пределы порта, поскольку осуществляется чёткий контроль за перемещением грузов, а территория хорошо охраняется, — подчеркнули официальные источники издания.

Сейчас инцидент расследуют полиция и таможенники. Виновных в пропаже груза могут оштрафовать на 10 млн рингит ($2,3 млн) или даже казнить.