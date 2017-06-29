Комитет Сената США одобрил выделение $700 миллиардов на военные нужды

Комитет по делам вооружённых сил сената единогласно одобрил законопроект, который предусматривает выделение 700 миллиардов долларов на военные нужды в 2018 финансовом году.
Как сообщает издание The Hill, 640 миллиардов будут потрачены на укрепление обороноспособности страны, а оставшуюся сумму потратят на проведение военных операций за рубежом.
По словам главы комитета Джона Маккейна, подобные финансовые вливания помогут "обратить вспять кризис в модернизации вооружённых сил путём оснащения современным оружием и вспомогательным оборудованием".
При этом оборонный бюджет, направленный Дональдом Трампом в прошлом месяце, конгрессмены назвали "шагом в правильном направлении, но недостаточным, чтобы устранить ущерб, нанесённый в последние шесть лет".
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