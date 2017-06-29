В России побит рекорд продолжительности жизни

В 2016 году средняя продолжительность жизни выросла до рекордного показателя за всю историю сбора данных и составила 71,87 года.

Показатель средней продолжительности жизни в России вырос в прошлом году до рекордного за всю историю сбора данных. Как пишут "Известия" со ссылкой на данные Росстата, он составил 71,87 года.

Более 77 лет составляет средний показатель в Ингушетии, Дагестане и Москве — эти три региона являются рекордсменами по продолжительности жизни.

Данные самой низкой продолжительности жизни отмечены в Тыве (64,2 года), Чукотском автономном округе (64,4 года) и Еврейской автономной области (65,8 года).

Дольше всего в России (75 лет) живут в Северо-Кавказском федеральном округе. Издание отмечает, что разница между первым и последним регионом в перечне Росстата составляет порядка 15 лет.

Средний уровень продолжительности жизни в России вырос за последние пять лет более чем на полтора года — с 70,2 года в 2012 году до указанных 71,9 года в 2016-м.