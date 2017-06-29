Дональд Трамп собрал 10 миллионов на новую предвыборную кампанию

По словам пресс-службы американского президента, нет ничего необычного в том, чтобы начать собирать средства на следующие выборы немного раньше.

Дональд Трамп в своём отеле в Вашингтоне за закрытыми дверями провёл сбор средств на президентскую кампанию 2020 года. Для участия во встрече необходимо было заплатить 35 тысяч долларов. Всего присутствовали 300 человек.

В отличие от Барака Обамы, Трамп не разрешил журналистам участвовать в церемонии. Несмотря на повышенную безопасность, президентский кортеж окружила толпа протестующих, которые скандировали в адрес Трампа: "Позор! Позор!".

Среди получателей средства два фонда — Trump Victory и Trump Make America Great Again Committee. Кроме того, в сборе денег приняли участие телевизионный комментатор Республиканской партии США Мика Мосбахер и финансист партии Брайан Баллард.

— Он собирает деньги для партии. Я думаю, что это нормально для любого президента, — прокомментировала заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хакаби-Сандерс.