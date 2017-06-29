США установили новые правила выдачи виз гражданам шести мусульманских стран

Претенденты будут получать американские визы только при наличии тесных семейных или деловых связей в Соединённых Штатах.

Власти США определили новые критерии выдачи виз гражданам шести мусульманских стран и всем беженцам. Об этом со ссылкой на меморандум Госдепа США сообщает агентство Associated Press.

Новые требования уже разосланы в американские диппредставительства за рубежом. Согласно этим документам, визы соответствующим претендентам будут выдаваться только при наличии тесных семейных или деловых связей в США.

Указанным гражданам следует подтверждать, что в Соединённых Штатах у них проживают родители, муж или жена, взрослые дети или братья и сёстры.

Наличие более дальних родственников во внимание приниматься не будет.