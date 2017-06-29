Из-за политического кризиса президент Бразилии отказался от визита на саммит G20

Глава государства не сможет покинуть страну в тот момент, когда выдвинутые против него обвинения будет рассматривать парламент.

Президент Бразилии Мишел Темер отменил визит на саммит "большой двадцатки". Об этом сообщает портал UOL со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Официально причина отказа от поездки не называется, однако СМИ сообщило, что, по информации источника, это связано с политическим кризисом, охватившим страну.

Отмечается, что Темер не может покидать страну в тот момент, когда выдвинутые против него обвинения в коррупции будут рассматриваться в парламенте.

Саммит G20 пройдёт 7–8 июля в немецком Гамбурге.