Удобная цель. МО РФ ответило на панегирик британцев авианосцу Queen Elizabeth

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конешенков напомнил главе британского военного ведомства основы военной науки.

Новый британский авианосец "Королева Елизавета" (Queen Elizabeth) является "удобной морской целью", заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Великобритании Майкла Фэллона о том, что Queen Elizabeth имеет превосходство над российским авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов". В интервью газете Telegraph Фэллон заявил, в частности, что на крупнейший корабль королевского флота Британии русские будут смотреть с завистью и восхищением.

Как отметил Конешенков, "экзальтированные заявления" руководителя британского военного ведомства свидетельствуют о об "откровенном незнании" министром военно-морской науки.

— И прежде всего — сути отличий "авиаматки", которым де-факто является британский авианосец, от авианесущего крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов", — отметил он.

Представитель российского военного ведомства пояснил, что авианосец Queen Elizabeth, по аналогии с пчеломаткой, способен лишь самостоятельно выпускать самолёты, но сам при этом находится в плотном окружении боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок, которые обеспечивают его защиту.

— В отличие от авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов", оснащённого зенитным, противолодочным и, самое главное, — противокорабельным ракетным вооружением "Гранит", британский авианосец — всего лишь удобная крупногабаритная морская цель, — подчеркнул он.

Как указал Конашенков, с учётом этого обстоятельства в открытом море не стоит демонстрировать "красоту" своего авианосца "ближе нескольких сотен миль от "дальнего родственника".