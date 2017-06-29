На Украине пьяные выпускники разворотили шесть могил на угнанном автобусе

Испугавшись того, что они натворили, юноши попытались замести следы и подожгли транспортное средство.

В украинском городе Черкассы четверо парней после выпускного в школе угнали автобус и заехали на нём на кладбище, повредив несколько могил. Об этом сообщает издание "Вмiстi".

По данным СМИ, бывшие школьники похитили автобус марки "Богдан", припаркованный у дома водителя, всего за несколько минут до того, как мужчина заступил на трудовую смену.

— Проезжая мимо села Трушовцы, они не справились с управлением, и автобус въехал на кладбище, повредив шесть могил. Угонщики решили замести следы и подожгли транспортное средство. Однако дым вовремя заметил проезжавший мимо дальнобойщик, который остановился и потушил огонь, — сообщил начальник местного отдела полиции.

Виновники инцидента тем временем попытались покинуть место преступления на попутке, но на въезде в Черкассы машину остановили полицейские и задержали подозреваемых. По украинским законам, молодым людям грозит наказание от пяти до восьми лет лишения свободы.