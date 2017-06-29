Наводнение уничтожило 800-летний мост в Китае

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Наводнение уничтожило 800-летний мост в Китае

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Деревянная переправа была очень популярна у туристов — считалось, что если пройти по ней, то человеку будет сопутствовать удача.

Наводнение в китайской провинции Цзянси уничтожило знаменитый Радужный мост возрастом 800 лет. Видеоролик опубликовал на своей странице в "Твиттере" портал People's Daily, China.

На попавших в Сети кадрах видно, как деревянная конструкция рушится в воду и её уносит полноводная река.

Мост был выстроен таким образом, что наводнения, случающиеся в этом районе достаточно регулярно, не могли полностью разрушить все 11 его секций одновременно — именно поэтому основная часть конструкции сохранилась в течение восьми веков. Радужный мост был весьма популярным местом у местных жителей и туристов. Считалось, что человеку, прошедшему по нему, будут сопутствовать удача и счастье.

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