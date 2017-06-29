ABC News показал последствия обрушившегося на Висконсин урагана

Сообщается, что травмы получил по меньшей мере один человек — мужчину завалило рухнувшей стеной сарая.

Торнадо, обрушившийся на округ Пирс в западной части штата Висконсин, уничтожил несколько десятков домов и фермерских построек. Последствия движения разрушительного смерча показал телеканал ABC News.

At least 1 person injured after tornado touches down in western Wisconsin; 25-30 structures damaged, official says. https://t.co/ZmvZMwuQpR pic.twitter.com/vV5CYXDSdY — ABC News (@ABC) 29 июня 2017 г.

Сообщается, что травмы получил по меньшей мере один человек. Мужчина находился в сарае, когда начался шторм, и одна из стенок упала, завалив человека. Сейчас пострадавший находится в больнице, но данных о его состоянии пока нет.