ABC News показал последствия обрушившегося на Висконсин урагана

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ABC News показал последствия обрушившегося на Висконсин урагана

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Сообщается, что травмы получил по меньшей мере один человек — мужчину завалило рухнувшей стеной сарая.

Торнадо, обрушившийся на округ Пирс в западной части штата Висконсин, уничтожил несколько десятков домов и фермерских построек. Последствия движения разрушительного смерча показал телеканал ABC News.

Сообщается, что травмы получил по меньшей мере один человек. Мужчина находился в сарае, когда начался шторм, и одна из стенок упала, завалив человека. Сейчас пострадавший находится в больнице, но данных о его состоянии пока нет.

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