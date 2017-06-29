Восемь моряков КНДР вернулись на родину после спасения в Южной Корее

Береговая охрана Южной Кореи обнаружила восьмерых граждан КНДР на дрейфующем судне в акватории южнокорейского острова Уллындо. По сообщениям береговой охраны, у корабля произошёл отказ двигателя.

— Около 09:20 по местному времени (03:20 мск) судно и восемь моряков были перенаправлены на северокорейскую территорию через пункт передачи в Японском море, — сообщил представитель министерства по делам объединения страны.

Спасённые моряки изъявили желание вернуться на родину и были переправлены на территорию КНДР через Японское море.