Изучение кладок яиц помогло доказать теплокровность некоторых видов динозавров

Температура во время инкубации яиц овирапторозавров значительно превышает, например, температуру инкубации крокодилов.

Франко-китайская группа палеонтологов сумела доказать, что овирапторозавры — покрытые перьями динозавры, населявшие территории нынешних Европы, Азии и обеих Америк — по всей видимости, были теплокровными, а не ящерами, как считалось ранее. Сделать научное открытие, положения которого опубликованы в журнале "Палеонтология", ей помогло изучение кладок яиц.

Долгое время в среде палеонтологов бытовало мнение, что овирапторозавры занимались разорением чужих гнёзд — на эту мысль исследователей наводило то, что окаменелые скелеты этих динозавров нередко удавалось найти рядом с кладками. Однако несколько лет назад канадские палеонтологи выяснили, что, вероятней всего, создания весом до 100 килограммов и ростом около двух метров были заботливыми родителями и высиживали яйца.

Теперь же исследователи из Франции и Китая изучили семь найденных на юге Китая окаменелых яиц овирапторозавров возрастом около 70 миллионов лет, эмбрион скелета которых был сохранён. Учёные установили, что температура, при которой происходила инкубации яиц, может быть вычислена с помощью взаимосвязи между изотопными составами кислорода, содержащимся в костях эмбриона, и жидкостями яйца, из которых формировались эти кости.

Это помогло выяснить, что инкубация яиц овирапторозавров происходила при достаточно высоких температурах — от 35 до 40 градусов Цельсия. Это столько же, сколько у куриц (37,5 градуса), и значительно выше, чем у крокодилов (30 градусов).

Впрочем, исследователи подчёркивают, что их выводы едва ли можно применить ко всем видам динозавров.

— Трудно представить, что десятитонный диплодок мог лежать на кладке яиц, не разбив скорлупы, — пояснил руководитель исследовательской группы, французский палеонтолог Ромен Амиот.

Тем не менее высиживание яиц, полагают учёные, позволяло некоторым видам динозавров выдерживать температурные колебания, особенно в тех районах, где климат был холоднее.