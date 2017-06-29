Певец Кирилл Андреев заявил, что Яковлев "сгорел" за полтора месяца

По словам коллеги экс-солиста "Иванушек", который ушёл из жизни сегодня утром, раньше у него никогда не было проблем со здоровьем.

Певец Кирилл Андреев, с которым Олег Яковлев 15 лет пел в группе "Иванушки International", выразил свои соболезнования в связи со смертью коллеги и рассказал Лайфу, что у артиста никогда не было проблем со здоровьем. По словам Андреева, экс-солист "сгорел" буквально за полтора месяца.

— Мы вместе снимали новый клип и записывали песню, и я не знал, что у него есть какие-то проблемы. Но в шутку говорил ему: "Олег, кури меньше сигарет". Я всегда был готов его поддержать в плане ЗОЖ. Ещё полтора месяца назад он был полон сил. А вчера я узнал, что он уже неделю лежит в реанимации, это был шок, — сказал Андреев.

По словам артиста, Яковлев боролся за жизнь до последнего.

— Жалко, что так рано. Я молился за него в церкви, — заключил Андреев.

В свою очередь, актриса Эвелина Блёданс рассказала Лайфу, что Яковлев был светлым положительным человеком. По её словам, артист всегда был худым и бледным, однако никто не подозревал, что у него могут быть такие серьёзные проблемы со здоровьем.

Напомним, певец Олег Яковлев ушёл из жизни сегодня утром.