Дмитрий Маликов: Олег Яковлев был доброжелательным и увлечённым человеком

Артист не замечал, что его коллега по цеху чем-то болен, а новость о смерти Яковлева глубоко его расстроила.

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов в интервью Лайфу рассказал, что экс-солист группы "Иванушки International" Олег Яковлев был доброжелательным и талантливым человеком.

— Он очень много творил — альбомы, музыку. Он был человеком творческим и увлечённым своим делом. Впечатления о нём самые приятные, — сказал Маликов. — Я не знал про его болезнь. У всех артистов такие графики. Если они много работают, то не замечают того, что происходит вокруг.

По словам Маликова, смерть Яковлева стала для него неприятной новостью с утра, из-за которой он сильно расстроился.

Напомним, что экс-солист группы "Иванушки International" скончался сегодня утром в одной из столичных клиник после того, как его доставили туда в тяжёлом состоянии.