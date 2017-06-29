В центре Москвы археологи нашли уникальное надгробие приближённой Петра I

Уникальность могильной плиты объясняется наличием синей краски и практически полностью сохранённой надписью.

На Большой Лубянке в Москве обнаружили надгробную плиту XVII века, которая принадлежала Анне Ртищевой. Она была женой Петра Прозоровского, сподвижника императора Петра Первого. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Находка была сделана во время прокладки водопровода у стен Сретенского монастыря. Именно в этой вырытой траншее и нашли старинный артефакт.

Археологи отметили уникальность надгробия, так как фронтальная часть плиты — синяя. Примечательно, что артефакт сохранился в довольно хорошем состоянии и даже почти полностью можно прочитать высеченную на надгробии надпись.

— Лета 1678 октября, в 31-й день на память святых апостолов Стахия и Амплия и иже с ними, преставися раба Божия боярина князя Петра Прозоровского жена княгиня Анна (погребе) на ноября в 1-й день, — гласит надпись на надгробной плите.

По словам руководителя Департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, довольно редко можно найти выкрашенное надгробие того времени.

— Также на артефакте были обнаружены следы красной краски, которой расписан периметр надгробия. Точный состав краски учёные смогут определить после того, как проведут химический анализ, — добавил Емельянов.

Княгиня Анна Ртищева была представительницей знатного боярского рода. Была замужем за Петром Прозоровским, который после смерти царя Алексея Михайловича стал одним из опекунов Петра I. Стоит отметить, что в браке они были около 20 лет, а умерла Анна Ртищева в возрасте 35 лет.