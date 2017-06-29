Александр Бердников об Олеге Яковлеве: Я всегда брал с него пример

Артист выразил свои соболезнования в связи со смертью экс-солиста "Иванушек" и заявил, что он всегда был весёлым и добрым человеком.

Солист группы "Корни" Александр Бердников рассказал Лайфу, что Олег Яковлев всегда был талантливым, добрым и творческим человеком. По его словам, он видел артиста около четырёх месяцев назад и не подозревал, что в скором времени тот может уйти из жизни.

— Я был знаком с ним 15 лет. Последний раз видел Олега 4–5 месяцев назад на презентации его клипа. Он был в отличном настроении, потому что у него всё получалось. Приветствовал гостей, радовался. Ни у кого даже не было мысли о том, что может такое произойти, — сказал Бердников.

По словам певца, Яковлев всегда был добрым и талантливым человеком.

— Он был моим старшим товарищем по цеху и всегда помогал. Я смотрел, как он ведёт себя на сцене, и брал с него пример, — заключил Бердников.

Ранее свои соболезнования в связи со смертью Олега Яковлева выразили Кирилл Андреев и Дмитрий Маликов. А жена артиста заявила, что за два дня он не пришёл в сознание ни разу.